МИД Израиля выделил деньги на продвижение в США фильма о заложниках вместо фильма "Море"

Министерство иностранных дел Израиля одобрило беспрецедентную субсидию в размере 230 тысяч долларов (около 750 тысяч шекелей) на продвижение в США фильма Дорона Эрана "Будь сильным", посвящённого истории заложников Алона Шамриза, Йотама Хаима и Самера Фуада аль-Талалка, которые погибли в результате трагической ошибки ЦАХАЛа. Решение в ведомстве объяснили тем, что фильм "полностью соответствует международным коммуникационным задачам МИДа". При этом фильм "Море" – лауреат премии "Офир" за лучший фильм года и израильский представитель на премии "Оскар" в иностранной номинации – не получит государственной помощи, несмотря на многолетнюю традицию поддержки израильских номинантов. В МИД пояснили, что не видят необходимости вступать в финансовое противостояние с Катаром в борьбе за голливудские награды.

Источник в МИД рассказал изданию "Гаарец", что авторы фильма "Море" не обращались за поддержкой. Но есть и другая причина. "Мы видим там явное предубеждение против нас, – заявил источник. – Сколько бы мы ни вложили – Катар вложит больше, а студии в США ещё больше".

Участники рынка утверждают, что 230 тысяч долларов – беспрецедентная сумма. Ранее МИД выделял весьма скромные деньги на продвижение израильских картин-претендентов на "Оскар". Обычно их хватало только на перелет и питание для членов съемочной группы. В бюджет этого года, который достался картине "Будь сильным", включены затраты на прокат в 100 кинотеатрах США, продвижение, маркетинговые материалы и две премьеры в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.