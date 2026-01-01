Махмуд Аббас не принял участия в церемонии, посвященной 61-й годовщине основания ФАТХа

Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас не появился на церемонии, посвященной 61-годовщине основания движения ФАТХ. От его имени венок на могилу Ясира Арафата возложил заместитель главы ПА Хусейн аш-Шейх.

90-летний Аббас – один из основателей ФАТХа и ближайший соратник Арафата. После его смерти в 2004 году был выдвинут "единым кандидатом" от этого движения на президентских выборах. После победы на выборах в январе 2005 занимает пост главы ПА, не переизбираясь.

Здоровье ветерана палестинской политики оставляет желать лучшего. 26 апреля 2025 года на заседании Центрального совета ООП было принято решение об учреждении должности заместителя председателя исполнительного комитета ООП, "вице-президента Государства Палестина". Тогда же Исполком ООП утвердил назначение на этот пост аш-Шейха.

В октябре 2025 года Аббас издал конституционную декларацию, согласно которой вице-президент займет пост исполняющего обязанности главы ПА, если этот пост останется вакантным. Декларация обязывает преемника провести в 90-дневный срок президентские и парламентские выборы.