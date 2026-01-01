Футбол. Эран Заави объявил о завершении карьеры

37-летний израильский футболист Эран Заави объявил о завершении карьеры.

Нападающий трижды признавался лучшим футболистом года в Израиле.

Он является рекордсменом сборной Израиля по количеству забитых голов.

Эран Заави выступал за клубы "Апоэль" (Тель-Авив) (чемпион Израиля 2010 года, двукратный обладатель Кубка Ищраиля), "Апоэль" (Рамат а-Шарон), "Палермо", "Маккаби" (Тель-Авив) (пятикратный чемпион Израиля), "Гуанчжоу Фули" (дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Китая), ПСВ (обладатель Кубка и Суперкубка Нидерландов).

Он трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата Израиля.

В марте 2022 года Эран Заави был признан лучшим игроком месяца чемпионата Нидерландов.