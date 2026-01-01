CNN: ЦРУ пришло к выводу, что Украина не атаковала резиденцию Путина
Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальные источники, Центральное разведывательное управление США считает, что Украина не наносила удар по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области.
31 декабря директор ЦРУ Джон Рэтклифф доложил об этом президенту США Дональду Трампу. В тот же день Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social ссылку на статью газеты The New York Post, в которой президента России Владимира Путина обвиняют в распространении лжи о якобы имевшем место ударе.
Согласно статье, Россия распространяет ложь об атаке, чтобы дать повод для ужесточения своей позиции после успешных переговоров Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков признал, что Кремль не может представить доказательств и призвал поверить ему на слово.
"На Рождество Россия направила на Киев и другие украинские города 131 БПЛА, чтобы убивать мирных жителей. Россияне похищают детей. Они пытают и убивают пленных. Москва неоднократно пыталась убить Зеленского. Атака против Путина более чем оправдана", – отмечается в материале NYP.
Отметим, что первоначально Трамп поверил Путину на слово, когда тот сообщил об ударе. "Мне это не нравится. Это плохо. Я узнал об этом утром от президента Путина. Он сказал, что его атаковали. Это плохо. Сейчас не время. Я был в ярости", – заявил американский лидер несколько дней назад.