Пресса

CNN: ЦРУ пришло к выводу, что Украина не атаковала резиденцию Путина

США
Россия
Украина
Война в России
время публикации: 01 января 2026 г., 11:16 | последнее обновление: 01 января 2026 г., 11:21
CNN: ЦРУ пришло к выводу, что Украина не атаковала резиденцию Путина
AP Photo/Alex Brandon

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальные источники, Центральное разведывательное управление США считает, что Украина не наносила удар по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области.

31 декабря директор ЦРУ Джон Рэтклифф доложил об этом президенту США Дональду Трампу. В тот же день Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social ссылку на статью газеты The New York Post, в которой президента России Владимира Путина обвиняют в распространении лжи о якобы имевшем место ударе.

Согласно статье, Россия распространяет ложь об атаке, чтобы дать повод для ужесточения своей позиции после успешных переговоров Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков признал, что Кремль не может представить доказательств и призвал поверить ему на слово.

"На Рождество Россия направила на Киев и другие украинские города 131 БПЛА, чтобы убивать мирных жителей. Россияне похищают детей. Они пытают и убивают пленных. Москва неоднократно пыталась убить Зеленского. Атака против Путина более чем оправдана", – отмечается в материале NYP.

Отметим, что первоначально Трамп поверил Путину на слово, когда тот сообщил об ударе. "Мне это не нравится. Это плохо. Я узнал об этом утром от президента Путина. Он сказал, что его атаковали. Это плохо. Сейчас не время. Я был в ярости", – заявил американский лидер несколько дней назад.

