Скончался один из основателей группы "Песняры" Владислав Мисевич

В Минске в возрасте 81 года скончался один из создателей ВИА "Песняры", заслуженный артист Беларуси Владислав Мисевич, сообщает БЕЛТА.

Прощание с Владиславом Мисевичем пройдет в четверг, 9 июля.

Владислав Людвигович Мисевич родился 8 мая 1945 года в Чкалове (сейчас Оренбург). С детства проявляя интерес к музыке, он начал осваивать кларнет. Позже устроился воспитанником в оркестр местного Суворовского училища, а после расформирования учебного заведения перешел на место воспитанника в оркестр Оренбургского военного авиационного училища летчиков.

Был призван на срочную службу, которую проходил в отдельном образцово-показательном оркестре Белорусского военного округа. В начале 1965 года в минском Доме офицеров познакомился с Владимиром Мулявиным. С 1968 года работал в музыкальном коллективе "Лявоны", входившем в состав ревю "Лявониха". В 1970 году ансамбль был переименован в "Песняры". Играл на саксофоне, флейте, пел сольно и дуэтом с Владимиром Мулявиным. В 1979 году получил звание заслуженного артиста БССР. Выступал в коллективе до 1992 года.

В 1998 году он вернулся в "Песняры" и в течение года исполнял обязанности директора. С 1998 по 2021 год работал в ансамбле "Белорусские песняры".