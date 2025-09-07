Скончался создатель легендарного сериала "Кровим Кровим" Ицхак Шаули

Один из создателей классического израильского телевидения, режиссер, редактор и ведущий Ицхак Шаули скончался в субботу вечером в возрасте 91 года. Ицхак Шаули, среди прочего, был создателем легендарных телевизионных шоу "Зеу зе!" и "Кровим Кровим".

Похороны Ицхака Шаули состоятся в понедельник.

Ицхак Шаули родился в Аргентине, и в 14-летнем возрасте репатриировался с семьей в Израиль. В армии он служил в ансамбле бригады "Нахаль", по завершении службы он работал учителем и писал кинокритику в молодежном издании "Маарив ле-Ноар". В 1962 году он отправился в командировку в Бразилию, где изучал киноискусство.

Вернувшись в Израиль, Ицхак Шаули играл различные роли в театральных пьесах, в 1972 году он был помощником режиссера фильма "Куда исчез Даниэль Вакс", где Шаули также сыграл одну из ролей.

В семидесятые годы он начал работать на телевидении, большая часть его работ была выпущена на 1 канале ИТВ и на Образовательном телеканале. Он был одним из создателей программы "Зеу Зе!", и в 1983 году Ицхак Шаули вместе с продюсером Ришей Тирман он начал снимать завоевавший огромную популярность среди израильтян комедийный сериал "Кровим Кровим" ("Близкие родственники"). Этот сериал выпускался много лет, в нем участвовали Йорам Гаон, Хана Марун, Лора Ривлин, Тики Даян, Илан Дар и Мули Сегев.

В двухтысячных годах Ицхак Шаули снимал теленовеллы "Лагаат ба-Ошер" ("Дотянуться до счастья"), "Лехаей а-Ахава" (Здесь есть любовь"), "А-Маком" ("Местечко") и другие.

В прошедшем десятилетии Шаули работал в театре "Идишпиль".