Умерла грузинская певица, актриса и художница Манана Менабде

Ушла из жизни певица, актриса, художница и писатель Манана Менабде. Ей было 76 лет.

О смерти певицы 2 сентября сообщила ее племянница, актриса Гано Мелитаури в социальных сетях. По ее словам, причиной смерти стала продолжительная болезнь. "Моя черная жемчужина потерпела поражение в неравной битве, но это была самая достойная схватка со смертью, которую я когда-либо видела",— написала Гано Мелитаури.

Манана Менабде родилась в 1948 году в Тбилиси. С юного возраста пела в ансамбле "Рэро", продолжила образование на режиссерском факультете Театрального института имени Руставели и завершила обучение в Москве в ГИТИСе.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили выразил глубокие соболезнования и подчеркнул, что творчество артистки навсегда войдет в культурную память страны.