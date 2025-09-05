Ученые выяснили, какая возрастная группа самая несчастная

Новое исследование показало: в США, Великобритании и еще 44 странах самой уязвимой группой оказались люди от 18 до 24 лет. Ранее считалось, что уровень счастья снижается примерно к 40 годам, а затем снова растет с возрастом. Однако специалисты из США и Великобритании выявили: психическое здоровье поколения Z стало ухудшаться примерно с 2014 года, и эта тенденция усилилась во время пандемии COVID-19 и после нее.

Хотя конкретные причины назвать сложно, исследователи связывают это с более частым пропуском занятий, трудностями в обучении и растущим числом молодых людей, вынужденных бросать работу из-за проблем с психическим здоровьем. Особенно остро ситуация проявляется среди девушек: уровень тревожности и депрессии у них выше, чем у юношей. В США именно среди молодых женщин зафиксирован самый значительный рост отчаяния – с 5,6% в 2009 году до 9,3% в 2024 году.

Отчаяние в исследовании описывается как состояние тяжелого психического неблагополучия, когда человек на протяжении долгого времени ощущает сильное напряжение, подавленность и эмоциональное истощение. В целом в США доля людей, сообщающих о таком состоянии, выросла с 3,7% в 1993-2014 годах до 6,7% в 2024-м. Среди молодежи до 25 лет показатель увеличился почти втрое – с 2,9% до 8%.

Международные данные оказались не менее тревожными: в 44 странах, где проводилось исследование, 48% представителей поколения Z оказались в зоне риска психических расстройств. Более 13% молодых людей до 25 лет охарактеризовали себя как "расстроенных", тогда как среди остальных участников исследования этот показатель составил лишь 5,6%. Американская часть работы, опубликованная в журнале PLOS One, базировалась на данных масштабного телефонного опроса CDC (система BRFSS), проводившегося ежегодно с 1993 по 2024 год среди более чем 400 тысяч человек. Участников спрашивали, сколько дней за последний месяц они чувствовали себя психически неблагополучно. Те, кто отмечал все 30 дней, относились к категории "в отчаянии".

Ученые подчеркивают, что данные основаны на самооценке и могут искажаться из-за особенностей памяти, настроения или культурных различий. Тем не менее результаты показывают: вопреки прежним представлениям, именно молодежь, а не люди среднего возраста, демонстрирует наибольшее падение уровня счастья.

Наоборот, люди в возрасте от 45 до 70 лет оказались самыми счастливыми и отметили более стабильное и даже немного улучшившееся психическое состояние с годами. Среди американцев этой возрастной группы уровень отчаяния был минимальным. Пожилые старше 70 лет также показали более высокий уровень удовлетворенности жизнью, чем молодежь, а во всем мире число людей старше 65 лет, находящихся в состоянии отчаяния, снизилось до менее чем 1%.