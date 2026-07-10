Ученые: в первые два года жизни младенцам вообще не следует пользоваться экранами

Детям младше двух лет не следует регулярно пользоваться экранами смартфонов, планшетов, телевизоров и других цифровых устройств, поскольку это может негативно сказаться на их развитии и здоровье. К такому выводу пришли британские ученые, опубликовавшие крупнейший на сегодняшний день обзор исследований, посвященных влиянию экранного времени на самых маленьких детей.

Авторы работы проанализировали результаты множества научных исследований и обнаружили, что использование цифровых устройств в первые два года жизни связано с рядом потенциальных рисков. Среди них – замедление развития речи, сокращение времени на живое общение с родителями и сверстниками, недостаток активных игр, повышенная эмоциональная перегрузка, нарушения сна, а также возможные проблемы со зрением и увеличение риска ожирения.

По словам исследователей, первые два года жизни играют решающую роль в формировании физического, эмоционального и когнитивного развития ребенка. Именно в этот период общение с родителями, игры и взаимодействие с окружающим миром имеют гораздо большее значение, чем любые цифровые технологии.

Ученые также отмечают, что сегодня экраны стали практически неотъемлемой частью повседневной жизни семей. Многие родители используют смартфоны или планшеты, чтобы ненадолго занять ребенка, особенно из-за высокой занятости и нехватки времени. Однако эксперты предупреждают, что подобная практика может способствовать формированию нездоровых привычек с самого раннего возраста.

Исследователи рекомендуют полностью отказаться от намеренного и регулярного использования экранов детьми младше двух лет. При этом они признают, что полностью исключить случайный контакт с цифровыми устройствами в современном мире практически невозможно. По их мнению, задача заключается не в том, чтобы обвинять родителей, а в том, чтобы предоставить семьям более четкие рекомендации и необходимую поддержку.

Авторы обзора также призвали пересмотреть существующие рекомендации по использованию экранов для маленьких детей и обратились к технологическим компаниям с предложением отказаться от продвижения контента, который позиционируется как подходящий для младенцев, если его безопасность не подтверждена научными данными.