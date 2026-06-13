В новом эксперименте шмели продемонстрировали развитые навыки решения проблем

Новое исследование показало, что шмели способны использовать предметы как инструменты для решения задач – способность, которую ранее связывали в основном с приматами, слонами и воронами. Ученые адаптировали для насекомых знаменитый эксперимент "коробка и банан", впервые проведенный около ста лет назад на шимпанзе. Тогда животные догадались складывать коробки, чтобы добраться до подвешенного банана. Теперь похожую задачу предложили пчелам.

В эксперименте шмелей обучили ассоциировать синий искусственный цветок с наградой в виде сахарной воды. Затем цветок помещали под прозрачный потолок камеры так, что пчелы не могли дотянуться до него напрямую или зависнуть рядом в воздухе. Внутрь также помещали небольшой шарик из пенопласта. Чтобы получить доступ к цветку, шмелю нужно было подкатить шар под цель и забраться на него.

Ранее насекомых никогда не обучали такой последовательности действий. Тем не менее в самом простом варианте задания около 75% пчел успешно справились с задачей. Исследователи решили проверить, действительно ли насекомые осознают связь между предметом и целью, а не действуют случайно. Для этого испытания усложнили. В одном из тестов пчелам сначала показывали расположение цветка, а затем скрывали его красным светом, при котором синий цвет становился невидимым. После этого насекомым нужно было вспомнить, где находилась цель, и подкатить шар именно в это место. С заданием справились 23 из 30 пчел.