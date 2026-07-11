СМИ: Петербургские ученые оцифруют "уникальные памятники арабского наследия Палестины"

Центр спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН и Министерство туризма и древностей Палестинской автономии подписали Меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает российское издание "Вечерний Санкт-Ппетербург" со ссыылкой на пресс-службу городской администрации.

Подписанный в удаленном режиме документ предусматривает оцифровку археологических объектов "с использованием российских технологий", и полученные геопространственные модели станут основой геоинформационной системы (ГИС) – цифрового архива, пригодного для научных исследований, мониторинга, реставрации и образовательных программ, сообщает издание.

Заместитель директора ИИМК РАН Наталья Соловьева заявила, что "петербургская школа археологии и реставрации – одна из сильнейших в мире". "Мы гордимся, что наши учёные инициировали и возглавили масштабный международный проект по созданию цифрового архива памятников Африки и стран Исламского мира", – подчеркнула она, сообщив, что меморандумы о сотрудничестве уже заключены с Эфиопией, Намибией, Сейшельскими Островами и Алжиром, согласовываются соглашения с Ливией, Анголой, Того и Мозамбиком. Весной и летом 2026 года прошли первые полевые экспедиции по цифровой документации памятников в Эфиопии и на Сейшелах.

Она подчеркнула, что работа на палестинских территориях представляет для петербургских ученых особый интерес. На этой территории сохранилось множество памятников первобытного строя, античного периода и арабского времени. Это десятки тысяч лет непрерывной истории, отметила специалист.