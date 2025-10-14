Коралловые рифы мира достигли предела выживаемости

Согласно новому докладу, тропические коралловые рифы мира, вероятно, уже прошли точку невозврата, пишет AFP. Океаны нагреваются до таких температур, при которых большинство морских организмов не способны выжить. Авторы отмечают, что этот вывод подтверждается наблюдениями за "беспрецедентной" гибелью кораллов, происходящей с момента выхода первой масштабной оценки климатических переломных точек в 2023 году.

За последние годы температура океанов достигла рекордных значений, а самое крупное и интенсивное обесцвечивание кораллов в истории затронуло более 80% рифов по всему миру. Ученые подчеркивают, что с момента публикации предыдущего доклада понимание процессов, ведущих к климатическим переломным моментам, стало точнее. Теперь можно увереннее прогнозировать, когда начнется цепная реакция, способная вызвать необратимые катастрофические изменения. По их мнению, даже при меньшем потеплении, чем предполагалось ранее, Амазонские тропические леса могут радикально измениться, а ледяные щиты Гренландии и Западной Антарктиды – начать разрушаться.

По данным ученых, при повышении глобальной температуры на 1,5°C выше доиндустриального уровня большинство коралловых рифов на планете, вероятно, погибнет – а этот порог будет достигнут уже в ближайшие годы. Когда океан нагревается, кораллы испытывают стресс и теряют микроскопические водоросли, которые придают им цвет и снабжают питанием. Если температура не снизится, обесцвеченные кораллы не успевают восстановиться и со временем умирают от истощения. С 2023 года океанологи фиксируют рекордную гибель рифов – в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах огромные участки становятся белыми и безжизненными.

Исследователи отмечают, что рифы не исчезнут полностью, но превратятся в менее сложные экосистемы, где кораллы будут вытеснены водорослями, губками и другими организмами, способными существовать в более теплой воде. Со временем остатки мертвых кораллов превратятся в кучи обломков. Такое изменение приведет к тяжелым последствиям для сотен миллионов людей, чья жизнь и экономика зависят от рифов, а также для примерно миллиона видов морских организмов, обитающих в этих экосистемах. Некоторые виды кораллов, устойчивые к жаре, могут сохраняться дольше, однако, по словам авторов, единственным долгосрочным решением остаётся сокращение выбросов парниковых газов.

Превышение порога в 1,5°C ставит человечество в еще более опасное положение, повышая риск разрушительных климатических переломных точек – включая возможное нарушение ключевых океанических течений с катастрофическими последствиями для планеты. Ученые также сообщили, что критические изменения в экосистеме Амазонии могут наступить раньше, чем предполагалось. Массовое вымирание и разрушение лесов возможно даже при повышении температуры меньше чем на 2°C. Это особенно важно для Бразилии, которая в понедельник принимает министров по вопросам климата перед конференцией ООН COP30, запланированной на следующий месяц в Белене, на окраине Амазонки.