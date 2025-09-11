Минобороны Израиля, МНБ и ШАБАС протестировали систему рельсовых роботов для обеспечения охраны

Управление оборонных исследований и разработок министерства обороны Израиля, Управление главного научного советника министерства национальной безопасности и Управление тюрем (ШАБАС) завершили серию экспериментов с рельсовыми роботами – роботизированными платформами, перемещающимися по стационарной рельсовой линии. Эти системы предназначены для круглосуточной охраны границ, военных баз, тюрем и других объектов.

В ходе разработки и полигонных проверок моделировались сценарии как "рутинные", так и "военного времени". Проверялось, насколько система справляется со следующими задачами: дальнее обнаружение людей и автомобилей, автоматическое сопровождение цели, улучшенные алгоритмы тревожной сигнализации, наблюдение при плохой видимости (туман, ночь и т. п.), интеграция дополнительных подсистем, обеспечивающих дистанционную оперативную реакцию (командование действием с удаленного поста). Со всеми задачами рельсовые роботы справились.

По данным израильских СМИ, испытания проходили на периметре тюрьмы "Эла" в Беэр-Шеве.

Разработчиком является компания Trexmatic.

В минобороны Израиля охарактеризовали платформу как "полусамостоятельную, отказоустойчивую и рассчитанную на многонедельную непрерывную работу", что, по их оценке, повышает безопасность периметров на границе и объектах критической инфраструктуры.

Когда данная система будет интегрирована в структуру обеспечения безопасности, пока неизвестно.

Проект реализуется с учетом уроков войны "Железные мечи" и отражает общий курс на ускоренную роботизацию периметров и стыковку автономных сенсорно-вычислительных узлов с существующими системами наблюдения/связи, заявляют в минобороны Израиля.