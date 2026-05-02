Восстановление уровня дофамина улучшает память в модели болезни Альцгеймера

Ученые из Калифорнийский университет в Ирвайне выявили важный механизм, связанный с потерей памяти, впервые показав, что нарушения работы дофамина в энторинальной коре, области мозга, играющей ключевую роль в запоминании, напрямую ухудшают формирование воспоминаний. Работа, опубликованная в Nature Neuroscience, раскрывает ранее неизвестное участие дофамина в когнитивных нарушениях при болезнь Альцгеймера и указывает на возможные подходы к лечению с применением уже существующих препаратов, таких как леводопа.

Память позволяет связывать различные впечатления, например, ассоциировать запах с местом или звук с событием. Хотя известно, что за формирование памяти отвечает медиальная височная доля, точные нейронные процессы, которые нарушаются при болезни Альцгеймера, до сих пор оставались не до конца понятными.

Команда сосредоточилась на энторинальной коре – участке, который обеспечивает связь с гиппокампом и играет центральную роль в памяти. Ранее исследователи уже показали, что дофамин необходим для работы этой системы. В новой работе они проверили, связано ли нарушение дофаминовой передачи с ухудшением памяти при заболевании. Эксперименты на мышиной модели болезни Альцгеймера показали, что уровень дофамина в энторинальной коре падает более чем в пять раз, а нейроны теряют способность нормально реагировать на сигналы, связанные с обучением. Далее ученые попытались восстановить функцию памяти, искусственно повысив уровень дофамина с помощью оптогенетики. Это позволило вернуть способность к формированию воспоминаний. Аналогичный эффект был получен при применении леводопы – препарата, который широко используется для лечения болезни Паркинсона: он нормализовал активность нейронов и улучшил память.

Изначально роль дофамина в болезни Альцгеймера не была очевидной, однако накопленные данные показали, что его дисфункция играет ключевую роль в нарушениях памяти. Болезнь Альцгеймера затрагивает десятки миллионов людей по всему миру, и эффективных методов лечения по-прежнему недостаточно. Современные подходы в основном направлены на устранение токсичных белков, таких как бета-амилоид и тау, но они редко позволяют восстановить уже утраченные когнитивные функции.