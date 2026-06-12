Пассивное использование ИИ на рабочем месте усиливает ощущение бессмысленности работы

Согласно последнему глобальному исследованию компании McKinsey & Company, к концу 2025 года около 88% организаций по всему миру внедрили искусственный интеллект хотя бы в одну бизнес-функцию. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показывает, что использование ИИ на работе может иметь не только преимущества, но и психологические последствия для сотрудников. Ученые выяснили, что так называемое пассивное использование ИИ – когда сотрудники просто копируют и вставляют готовые ответы нейросетей – может снижать уверенность людей в собственных навыках и заставлять их воспринимать свою работу как менее значимую.

Для исследования команда привлекла около 270 специалистов из разных сфер, включая HR, менеджмент и коммуникации. Участники выполняли письменные задания, похожие на их повседневную работу: часть – самостоятельно, часть – с помощью ИИ. Одни взаимодействовали с ИИ как с инструментом для обсуждения и доработки собственных идей, а другие просто использовали готовые ответы нейросети. Результаты показали, что способ использования ИИ напрямую влияет на психологическое состояние сотрудников. Пассивное использование ИИ снизило чувство личной ответственности за результат почти на 20%, а ощущение значимости работы и уверенность в собственных силах – примерно на 10%. При этом у участников, которые работали с ИИ совместно и использовали его как помощника, показатели практически не отличались от тех, кто выполнял задания полностью самостоятельно.

Исследователи оценивали три ключевых показателя: самоэффективность – уверенность человека в способности справиться с задачей без ИИ, осмысленность работы и психологическую ответственность за результат. Дополнительно ученые анализировали удовлетворенность процессом и итогом работы. Эксперимент состоял из двух этапов. Сначала участники выполняли задания либо без ИИ, либо с активным взаимодействием с ИИ, либо путем простого копирования ответов нейросети. Затем все участники снова выполняли задание уже без помощи ИИ. Такой подход позволил оценить не только мгновенный эффект, но и более длительные последствия использования ИИ.

Оказалось, что негативные эффекты пассивного использования ИИ сохранялись даже после возвращения к самостоятельной работе. Участники продолжали чувствовать меньшую уверенность в себе и меньшую значимость своей деятельности. При этом на первом этапе пассивное использование ИИ действительно повышало удовлетворенность задачей и результатом – до 29% по сравнению с полностью ручной работой. Однако позже этот эффект исчезал: когда участники снова работали без ИИ, их удовлетворенность результатами падала даже ниже уровня тех, кто изначально не использовал ИИ.

По мнению исследователей, это связано с тем, что сотрудники быстро привыкают к легкости выполнения задач с помощью ИИ и начинают воспринимать собственную работу как менее необходимую. Люди видят, что нейросеть способна эффективно справляться с задачами, и начинают опасаться собственной заменимости. Авторы исследования считают, что компаниям важно не просто внедрять ИИ, а обучать сотрудников осознанному взаимодействию с такими инструментами. В дальнейшем ученые планируют изучать, как изменения, связанные с ИИ, влияют на психологическое состояние работников и как бизнес может использовать технологии без ущерба для мотивации и вовлеченности персонала.