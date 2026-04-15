Широкое применение искусственного интеллекта сужает творческое пространство человека

Исследователи из Хайфского Техниона совместно с Университетом Дьюка показали, что языковые модели выдают гораздо более предсказуемые результаты при выполнении творческих задач, чем люди.

Современный рынок переполнен нейросетями, которые многие люди и корпорации используют как помощников при написании текстов или мозговых штурмах. Но новое исследование, опубликованное в журнале PNAS Nexus, показывает, что работы разных ИИ-систем больше напоминают друг друга, чем тексты, самостоятельно созданные человеком.

Ученые протестировали более двадцати моделей и сотню добровольцев с помощью стандартных психологических методик на креативность. Хотя нейросети способны выдавать оригинальные идеи, в среднем их ответы оказываются более стандартизированными, чем ответы людей.

Проблема заключается в том, что большинство коммерческих моделей обучались на одних и тех же массивах данных из интернета и реализуют похожие целевые функции. Даже если попросить систему быть максимально оригинальной, она все равно тяготеет к определенным шаблонам. В долгосрочной перспективе это может привести к обеднению человеческой мысли и исчезновению уникальных стилей, так как контент становится все более однообразным и предсказуемым.

Соавтор работы Йоэд Кенет отмечает: "Проблема, которую мы и другие исследователи все чаще выявляем в том, что, хотя языковые модели способны генерировать чрезвычайно оригинальные идеи, их ответы все равно однородны. Это может оказать пагубное долгосрочное воздействие на творческое мышление человека".

Для создания по-настоящему новаторского продукта ученые советуют полагаться на команду людей с разным опытом, а не на алгоритмы. ИИ может натолкнуться на совершенно новое решение, но он далеко не всегда способен оценить новизну. Чтобы "выловить" оригинальную идею из выдачи ИИ нужен человек. Использование ИИ как основного источника вдохновения превращает творчество в воспроизведение похожих смысловых конструкций, лишенных настоящей новизны.