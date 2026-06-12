В ходе раскопок в Помпеях обнаружен скелет лошади в Доме целомудренных Влюбленных

Во время раскопок в пекарне комплекса "Дом целомудренных влюбленных" в Помпеи археологи обнаружили скелет лошади. Этот комплекс считается одним из самых значимых объектов древнего города, поскольку в нем сохранился почти полный производственный центр: пекарня, склады, рабочие помещения и дом владельца. Название место получило благодаря найденной здесь фреске "Целомудренный поцелуй". Рядом с пекарней находились конюшни, где ранее уже находили останки лошадей, использовавшихся для вращения мельничных жерновов и перевозки зерна.

По словам исследователей, находка поможет лучше понять, как животные переживали катастрофу 79 года нашей эры и какую роль они играли в хозяйственной жизни города. Хорошая сохранность памятника позволяет ученым восстанавливать детали повседневной жизни, работы и взаимодействия людей с животными.

Сейчас специалисты проводят лабораторные исследования останков, которые могут дать больше информации о состоянии животного и условиях, в которых оно находилось во время извержения. Работа ведется совместно археологами и экспертами по археозоологии, археоботанике и антропологии в рамках междисциплинарного проекта.