12 ноября 2025
Наука и Хайтек

Ученые научились отслеживать переносчиков лейшманиоза по всему Израилю

время публикации: 12 ноября 2025 г., 16:54 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 16:54
Ученые Еврейского университета Иерусалима разработали технику ДНК-анализа, которая одновременно идентифицирует вид москита, тип и источник лейшманиоза.

Лейшманиоз представляет серьезную эпидемическую угрозу для более чем 90 стран мира, ежегодно поражая около миллиона человек. Заболевание проявляется в различных формах – от кожных язв до поражения внутренних органов, в этом случае заболевание без лечения может стать смертельным. Болезнь передается через укусы зараженных москитов и затрагивает как людей, так и животных, создавая сложную эпидемиологическую цепь, которая распространена по всему Израилю.

Ученые разработали новую методику отслеживания болезни. В работе, опубликованной в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases, они описали технологию, которая позволяет одновременно определять вид москита, выявлять вызывающих болезнь паразитов Leishmania и устанавливать источник крови, захваченной насекомым. Вся эта информация собирается из одного образца.

Команда проанализировала почти 2000 москитов, собранных по всему Израилю. Ученые идентифицировали 12 видов москитов, четыре вида Leishmania и 25 различных животных-резервуаров – от домашних кошек и коров до скальных даманов и зайцев. Результаты выявили четкие экологические зоны распространения различных видов паразита: насекомые-переносчики L. major и L. donovani доминировали в засушливых южных регионах, в то время как L. tropica и L. infantum были более распространены в центре и на севере.

Система показала 96,7% успешности в определении источников крови, что критически важно для исследований в рамках концепции "Единое здоровье", объединяющей ветеринарную и человеческую эпидемиологию Израиля. Быстрая и точная идентификация зараженных насекомых-переносчиков и животных-резервуаров позволяет прогнозировать вспышки и защищать как животных, так и людей.

