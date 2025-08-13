Mужчины и женщины по-разному оценивают свои ошибки

Ранее малоизученный тип РНК теперь признан ключевым фактором формирования устойчивости к депрессии, но только у женщин. В новом исследовании ученые из Медицинской школы Икана при Маунт-Синай выявили новую роль этой молекулы в процессах принятия решений в женском мозге. Результаты показывают, что этот РНК-биомаркер оказывает регионально специфическое воздействие на то, как мужчины и женщины делают выборы. Исследование выявило явные различия в оценке прошлых ошибок, решении о дальнейших действиях и переживании сожаления между полами.

Это открывает новое понимание того, как настроение влияет на мозг мужчин и женщин по-разному. Работа, опубликованная журнале Science Advances, использовала животные модели для изучения биологических и психологических факторов, способствующих риску психических расстройств. Депрессия у женщин диагностируется примерно в два раза чаще, чем у мужчин, и проявляется с разными особенностями, например, у женщин чаще встречаются негативные размышления. Однако механизмы мозга, объясняющие эти различия, остаются недостаточно изученными.

Это исследование дополняет недавние открытия, касающиеся некодирующих РНК – группы молекул, которые ранее недооценивали, но которые теперь признаны важными в биологических процессах, связанных с депрессией. В работе 2020 года, в которой анализировались посмертные образцы человеческого мозга, та же команда исследователей выявила значительное снижение уровней специфической длинной межгенной некодирующей РНК под названием LINC00473 в префронтальной коре у женщин с диагностированным большим депрессивным расстройством. У мужчин подобного снижения не отмечалось.

Значимость этого исследования очень высока. Оно выявляет новую молекулярную цель для создания препаратов, а также анатомическую область мозга, которую можно использовать для терапии с помощью стимуляции, способной облегчить депрессивные симптомы, связанные с негативными мыслями, особенно у женщин. Кроме того, работа помогает лучше понять психологические механизмы устойчивости и восприимчивости к депрессии у женщин. Исследование открывает новые возможности для изучения связи между нейробиологией стрессовых реакций и влиянием эмоциональных состояний на процесс принятия решений.