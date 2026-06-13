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Наука и Хайтек

Исследование: активы сверхбогатых людей наносят огромный вред климату

Исследования
Экология
время публикации: 13 июня 2026 г., 18:43 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 18:53
Активы сверхбогатых людей наносят огромный вред климату, исследование
AP Photo/Jean-Francois Badias

Частные самолеты, яхты и демонстративно роскошный образ жизни давно сделали сверхбогатых людей символом чрезмерного потребления и одним из наиболее заметных факторов климатического кризиса. Однако новое исследование Greenpeace утверждает, что основной вред планете связан не столько с их тратами, сколько с принадлежащими им активами и инвестициями.

По данным организации, крупнейший вклад в глобальные выбросы парниковых газов обеспечивают компании, недвижимость и финансовые вложения, которыми владеют самые состоятельные люди мира. Через свои акции, предприятия и инвестиционные портфели 1% богатейших людей фактически связан примерно с четвертью всех ежегодных мировых выбросов. Greenpeace попыталась оценить так называемый "климатический долг" сверхбогатых – то есть экономический ущерб, который наносят климату их активы. По подсчетам организации, эта сумма достигает почти 1 триллиона долларов в год.

Согласно оценкам Greenpeace, на 1% самых обеспеченных людей приходится около 40% выбросов, связанных с собственностью и инвестициями. При этом наиболее богатые группы оказывают особенно сильное влияние: 0,1% обеспечивают примерно 17% таких выбросов, а 0,01% – около 9%. Для сравнения, беднейшая половина населения мира отвечает лишь за 3% выбросов, связанных с владением активами.

Одним из возможных решений Greenpeace считает введение налогов на сверхбогатство. Если общество признает принцип, согласно которому те, кто больше всего способствует проблеме, должны активнее участвовать в ее решении, то этот подход должен распространяться и на ультрабогатых. Отдельные исследования также показывают, что крупные банки и финансовые инвесторы только за прошлый год направили около 900 миллиардов долларов в проекты, связанные с ископаемым топливом, несмотря на прежние обещания сократить подобные вложения.

Наука и Хайтек
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