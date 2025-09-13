Как и люди, многие животные в жару становятся более агрессивными

Экологи из Университета Юга в Сьюани в штате Теннеси наблюдали в лабораторном инкубаторе, как чернобрюхие саламандры Desmognathus amphileucus, обитающие в ручьях Аппалачей, вступают в схватки друг с другом. Эти небольшие амфибии, длиной всего с ладонь, отличаются ярко выраженной территориальностью: они стараются укусить соперника или заставить его отступить.

И саламандры – далеко не единственные, у кого наблюдается такое бурное поведение. Исследования показывают, что при повышении температуры более агрессивными становятся многие животные, включая обезьян, крыс, мышей, рыб и даже муравьев. С потеплением климата рост температур может незаметно менять социальные взаимодействия и экосистемы отдельных видов. В то же время подобные данные помогают лучше понять физиологическое воздействие жары на животных и, возможно, объяснить, почему у людей в жаркую погоду возрастает уровень агрессии, насилия и преступности.

Не все животные проявляют агрессию в ответ на жару. В эксперименте такое поведение было отмечено только у чернобрюхих саламандр, но не у саламандр Окои и не у тритонов. Однако среди видов, у которых эта реакция есть, многие относятся к пойкилотермам – холоднокровным животным, регулирующим температуру тела за счет внешней среды.

В исследовании 2024 года биолог пресноводных рыб Эрин Фрэнсиспиллай и ее коллеги поместили тупорылых пескарей (Pimephales notatus) в резервуары с дневными колебаниями температуры от 18° до 24°C – условия, имитирующие потепление водоемов после вырубки лесов, где исчезла тень. При повышенной температуре мелкие рыбки вели себя более агрессивно по отношению к сородичам, чем те, которые содержались при стабильной температуре.

В другом исследовании 2023 года, проведенном в Европейских Альпах, эколог Патрик Крапф и его команда показали, что муравьи Tetramorium alpestre, обитающие в более теплых районах, ведут себя заметно агрессивнее. Когда двух рабочих муравьев из разных колоний помещали в маленькую стеклянную "арену", они часто проявляли агрессию друг к другу, обнажая мандибулы или хватая противников за конечности, причем особи, привыкшие к высоким температурам, были особенно активны в нападении.

Одним из возможных объяснений связи между жарой и агрессией у холоднокровных животных является то, что тепло ускоряет их обмен веществ, требуя больше энергии. Это повышает потребность в калориях, что делает животных более территориальными и агрессивными в поисках пищи. В то же время теплокровные животные, такие как млекопитающие, могут быть менее подвержены этим эффектам, поскольку они способны регулировать температуру тела, например, потоотделением или учащенным дыханием. Тем не менее, связь между жарой и агрессией наблюдалась у некоторых обезьян, крыс, мышей и, по данным исследований, даже у собак.

Даже у теплокровных животных высокая температура ускоряет обмен веществ, а затраты энергии на охлаждение тела увеличивают потери калорий, отмечают ученые. Когда основной задачей становится восполнение энергии, меньше ресурсов остается на социальное поведение и контроль агрессии. Усиление агрессии также может быть связано с дискомфортом, который испытывают животные в жаркую погоду.