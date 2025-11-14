Женщины могут определить возраст, степень ожирения и уровень тестостерона по лицу мужчины

Польское исследование показало, что женщины находят мужчин с меньшим процентом жировой массы более привлекательными. Кроме того, мужественные черты лица у мужчин были связаны с более высоким уровнем тестостерона и возрастом. Первоначально женщины оценивали мужчин с худшими кардиометаболическими показателями как менее привлекательных, однако после учета ожирения, возраста и уровня тестостерона эта связь полностью исчезла. Результаты исследования опубликованы в журнале Archives of Sexual Behavior.

У мужчин такие признаки, как симметрия лица, чистая кожа и гармоничное телосложение, считаются индикаторами хороших генов и стабильного развития. Выраженные скулы и четкая линия подбородка отражают уровень тестостерона, который исторически ассоциировался с физической силой и доминированием. Широкие плечи и мускулистое тело также воспринимаются как признаки силы и способности к защите. Авторы исследования стремились выяснить, отражает ли внешность мужчины – в частности его воспринимаемая привлекательность и мужественность – показатели его метаболического здоровья. Для этого они изучали связь между оценками лица и рядом кардиометаболических параметров, включая липидный профиль, маркеры инсулинорезистентности, печеночные ферменты и уровень воспаления. Поскольку различия в здоровье становятся более заметными с возрастом, исследователи сосредоточились на мужчинах в возрасте от 30 до 45 лет.

Первоначально в исследовании участвовала большая группа мужчин, однако после применения критериев исключения в окончательный анализ вошли 105 здоровых участников. Чтобы быть включёнными в исследование, мужчины не должны были курить, проходить гормональную терапию или иметь хронические заболевания и текущие инфекции. Также были исключены мужчины с бородой, чтобы черты лица можно было оценить максимально точно.

Участники исследования сдавали кровь натощак, что позволило ученым оценить различные биохимические и гормональные показатели. Кроме того, они заполняли анкету с информацией о демографических данных и медицинской истории, а затем позировали для стандартизированных фотографий с нейтральным выражением лица. Эти фотографии позже оценивались в онлайн-опросе женщинами в возрасте от 27 до 48 лет. Фотографии показывались в случайном порядке, и каждая участница ставила две оценки по 9-балльной шкале: одну за привлекательность, другую – за мужественность. Результаты показали, что женщины чаще воспринимают мужчин старшего возраста и с более высоким уровнем тестостерона как более мужественных. Мужчины с более высокой долей жировой массы выглядели менее мужественными и менее привлекательными.

Первоначально мужчины с худшими кардиометаболическими показателями – например, повышенной инсулинорезистентностью или уровнем триглицеридов – оценивались женщинами как менее привлекательные и мужественные. Однако после учета таких факторов, как возраст, ожирение и уровень тестостерона, эта связь исчезла. Это указывает на то, что черты лица сами по себе не являются прямым индикатором конкретных маркеров здоровья, а скорее отражают более общие характеристики, такие как жировая прослойка и гормональный фон, которые сами связаны с состоянием организма.