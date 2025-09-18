x
18 сентября 2025
Наука и Хайтек

Кораллы Эйлатского залива, несмотря на тревожные прогнозы, пережили экстремальную жару

время публикации: 18 сентября 2025 г., 15:43
Исследователи из Еврейского университета Иерусалима показали, что кораллы Эйлатского залива без массового обесцвечивания пережили четыре последовательные волны жары.

Исследование, опубликованное в журнале Science of The Total Environment, показывает, что кораллы в Эйлатском заливе выдержали четыре последовательные волны морской жары, включая экстремальное мировое событие 2024 года. Несмотря на мрачные прогнозы, кораллы не пострадали от массового обесцвечивания. Эта устойчивость не имеет аналогов в других регионах мирового океана.

В 2024 году кораллы пережили рекордную 113-дневную волну жары с температурой морской поверхности до 32,6°C. Это на 3,4°C выше среднего показателя. Этот нагрев стал самым высоким тепловым стрессом, зафиксированным в мире за прошлый год. Пять видов кораллов выжили без массового обесцвечивания, сохранив стабильные энергетические резервы.

Исследование показало различные реакции видов: Porites продемонстрировал метаболическую стабильность, в то время как Cyphastrea испытал стресс, но восстановился в течение нескольких месяцев. Но ученые предупреждают, что даже эта уникальная устойчивость имеет свои пределы, и эти пределы почти достигнуты. Об этом говорит пусть и небольшое, но отчетливо регистрируемое поверхностное обесцвечивание кораллов.

Коралловые рифы являются центрами биоразнообразия. Они поддерживают рыболовство, обеспечивают миллионы людей продовольствием и защищают побережья, но морские волны жары становятся основной причиной гибели кораллов во всем мире. Устойчивость кораллов Эйлатского залива дает надежду, но ученые подчеркивают необходимость срочных климатических действий и местных мер для сохранения этой уникальной процветающей экосистемы.

