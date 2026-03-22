Археологи нашли свинцовую пулю для пращи II века до н.э. с саркастической надписью

Ученые из Хайфского университета обнаружили при раскопках древнего города Гиппос около озера Кинерет уникальную свинцовую пулю для пращи со зловещей и ироничной надписью на греческом языке.

Находка, сделанная с помощью металлоискателя у подножия холма Сусита около озера Кинерет, относится ко II веку до н. э. В это время Гиппос был ареной ожесточенных сражений. Среди семидесяти найденных в этом районе снарядов описанный учеными экземпляр уникален: на нем четко выведено слово "ΜΑΘΟΥ", что в переводе означает "Учись!" или "Получи урок! ".

В отличие от типичных пуль с именами полководцев или изображениями молний Зевса, этот артефакт представляет собой редкий пример насмешки, адресованной врагу. Работа опубликована в журнале Palestine Exploration Quarterly.

Вес свинцовой "миндалины" составляет около 30 граммов при размере 3 на 2 сантиметра. Благодаря высокой плотности свинца и аэродинамичной форме такие пули обладали огромной пробивной силой на дистанции до 100 метров. Исследователи полагают, что пуля была выпущена защитниками города с высоты крепостных стен по осаждающим войскам.

На пуле сохранился след от удара – свидетельство того, что пуля достигла цели или столкнулась с твердой преградой во время одной из многочисленных осад города в эллинистический период. Эта находка позволяет по-новому взглянуть на психологическую сторону античных войн, где насмешка сопутствовала смертельной опасности.

Доктор Майкл Эйзенберг, ведущий автор исследования так прокомментировал лингвистические особенности надписи: "Ее интерпретация заняла значительное время, так как это единственный известный случай, когда такое слово появляется на пуле, а его повелительное наклонение в среднем залоге еще добавляет высказыванию сарказма – пуля как бы говорит и сама себе: учить хорошо поражать врага".