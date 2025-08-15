Астероид диаметром 50 метров пролетит 17 августа рядом с Землей

Астероид 2025 PM диаметром 50 метров пролетит 17 августа на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты от Земли, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Астероид был обнаружен только 1 августа 2025 года. Объект не проявляет кометных свойств и, скорее всего, представляет собой каменную глыбу без следов летучих веществ, но, в целом, крайне плохо изучен. Камень относится к группе Аполлонов, то есть околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны. Период обращения объекта вокруг Солнца составляет чуть больше 2 лет.

"Хотя камень пролетает в зоне доминирования гравитационного поля Земли, вероятность его захвата планетой очень мала и, по сути, может произойти только в результате непредвиденного столкновения астероида с другим небесным телом, что может либо привести к резкому снижению скорости тела и его последующему захвату, либо изменить направление движения астероида, в том числе направить его в сторону Земли", – отмечается в сообщении.

Наиболее известное падение на Землю метеорита такого же размера произошло 50 тысяч лет назад и стало причиной формирования широко известного Аризонского кратера (кратер Бэрринджера), расположенного на территории США.

Напомним, что космический объект считается потенциально опасным, если он пересекает орбиту Земли на расстоянии менее 0,05 астрономической единицы (примерно 19,5 расстояний от Земли до Луны, 7,5 млн км), и его диаметр превышает 100-150 метров. Объекты таких размеров достаточно крупны, чтобы вызвать беспрецедентные разрушения на суше или огромное цунами в случае падения в океан.

Таким образом, астероид 2025 PM мог бы относиться к категории потенциально опасных объектов, но по размеру он в эту категорию не входит. Тем не менее падение подобного тела на Землю могло бы привести к катастрофическим последствиям.