Помощь другим людям замедляет снижение когнитивных способностей

Ученые из Техасского университета в Остине и Массачусетского университета в Бостоне, ранее показавшие, что значимые социальные связи укрепляют здоровье, выяснили, что регулярная помощь другим вне дома существенно замедляет снижение когнитивных способностей у людей среднего и пожилого возраста.

В новом исследовании приняли участие более 30 тысяч взрослых из США, которых наблюдали на протяжении двух десятилетий. Оказалось, что у тех, кто официально занимался волонтерством или регулярно помогал соседям, семье или друзьям вне дома в неформальной форме, темпы возрастного снижения когнитивных функций снижались на 15-20%. Особенно заметный эффект наблюдался у людей, посвящавших помощи другим от двух до четырех часов в неделю.

Результаты опубликованы в последнем выпуске журнала Social Science & Medicine и основаны на исследовании, финансируемом Национальным институтом старения при NIH и Национальным институтом детского здоровья и развития человека имени Юнис Кеннеди Шрайвер. Это исследование является одним из первых, в котором одновременно изучается влияние как официального волонтерства, так и более неформальной помощи – например, поддержка соседей, родственников или друзей с визитом к врачу, присмотром за детьми, работой в саду или подготовкой налоговых документов.

Ученые проанализировали продольные данные Национального исследования здравоохранения и выхода на пенсию, изучая репрезентативную выборку американцев старше 51 года начиная с 1998 года. Новое исследование, учитывающее такие факторы, как материальное положение, физическое и психическое здоровье, а также уровень образования, показало, что возрастное снижение когнитивных функций замедляется у людей, которые начинают и регулярно продолжают оказывать помощь другим. Эти результаты указывают на то, что те, кто делает помощь другим частью своей повседневной жизни, могут добиваться более заметных когнитивных успехов с течением времени.

Статья представляет новые аргументы в пользу рассмотрения волонтерства с точки зрения общественного здравоохранения, укрепления поддержки и отношений между соседями, особенно среди пожилых людей, у которых возрастает риск заболеваний, связанных с ухудшением когнитивных функций, таких как болезнь Альцгеймера. Другое недавнее исследование, также проведённое Ханом, показало, что волонтерская деятельность смягчает негативное влияние хронического стресса на системное воспаление – биологический механизм, связанный с когнитивным снижением и деменцией. Эффект был особенно заметен у людей с более высоким уровнем воспалительных процессов.

В целом, результаты двух исследований указывают на то, что поддерживающее поведение может способствовать сохранению здоровья мозга – как через снижение физиологического стресса, так и через укрепление социальных связей, которые приносят психологическую, эмоциональную и когнитивную пользу. В условиях стареющего общества и растущей озабоченности одиночеством и изоляцией эти данные создают важную основу для дальнейшего вовлечения пожилых людей в помощь другим, даже если у них уже наблюдается снижение когнитивных функций.