Израильский стартап разработал поисковик, которым пользуются не люди, а ИИ-агенты

Компания Tavily разработала поисковую платформу для автономных ИИ-агентов. Компания Nebius (бывшая Yandex N.V.) приобретает Tavily за $400 млн.

Когда человек ищет что-то в Google или Яндекс, он получает список ссылок, рекламу и кусочки фраз (сниппеты). Этот результат рассчитан на глаза и мозг живого пользователя. Но ИИ-агент, которому поручено проанализировать рынок, проверить факт или отследить мошенническую транзакцию, не умеет "просматривать страницы". Ему нужен чистый, структурированный поток данных – без HTML-мусора, рекламных блоков и нерелевантного шума. Именно эту задачу решает Tavily – израильский стартап, основанный в конце 2024 года.

Tavily – это поисковый API, построенный специально для машин. Платформа извлекает информацию из веба в реальном времени, очищает контент, ранжирует его по релевантности и отдает в формате, который языковая модель может сразу обработать. Разработчику достаточно нескольких строк кода, чтобы подключить поиск, извлечение контента по заданным адресам или по целым сайтам. Tavily интегрируется с основными агентскими оболочками, в том числе с OpenAI Agents SDK. Tavily предоставляет несколько режимов поиска от сверхбыстрого для голосовых интерфейсов и финансовых агентов до глубокого исследовательского погружения. За неполный год платформой стартапа воспользовались более миллиона разработчиков и число скачиваний превысило три миллиона в месяц. Среди клиентов Tavily такие гиганты, как IBM.

Нидерландская компания Nebius – ИИ-облачная компания (CEO Аркадий Волож), выросшая из Yandex N.V. – объявила о покупке Tavily. Базовая сумма сделки составляет $275 млн с возможным ростом до $400 млн. Команда Tavily (около 30 человек) войдет в состав Nebius. Для Nebius, чья выручка за четвертый квартал 2025 года выросла на 547% и достигла $227,7 млн, это стратегический шаг от чистой сдачи в аренду процессорных мощностей к построению полного стека для разработки ИИ-агентов.