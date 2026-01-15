Агентство NASA впервые вынужденно осуществило "медицинскую эвакуацию" с МКС

Капсула SpaceX Dragon с участниками миссии NASA SpaceX Crew-11 успешно вошла в атмосферу и совершила приводнение в Тихом океане (ближайший крупный населенный пункт – Сан-Диего, Калифорния, США).

Возвращение было досрочным из-за "медицинской обеспокоенности" в отношении одного из членов экипажа. NASA не раскрывает подробности по соображениям медицинской тайны.

По данным NASA и AP, в корабле находились Зена Кардман и Майк Финк (NASA), Кимия Юи (JAXA) и Олег Платонов (Роскосмос).

Это первый случай, когда NASA сократило миссию на МКС по медицинским причинам, фактически проведя "медицинскую эвакуацию", отмечает AP.

Следующая миссия – Crew-12 – должна прибыть на МКС в середине февраля.