Наука и Хайтек

Использование ChatGPT может снизить ключевые функции мозга на 55%

время публикации: 24 апреля 2026 г., 08:50 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 08:56
С ростом популярности больших языковых моделей, таких как ChatGPT и Claude, все чаще обсуждается их влияние на когнитивные способности человека, в частности на память. Несмотря на то что ИИ помогает быстрее выполнять повседневные задачи, существуют опасения, что он может снижать способность людей запоминать информацию и критически ее осмысливать. Как сообщают исследователи Массачусетского технологического института, указывают на возможное негативное влияние использования ИИ на память и мыслительные процессы.

В одном из экспериментов команда предложила 54 студентам написать эссе в трех условиях: с использованием ИИ, с применением обычной поисковой системы без ИИ-ответов и без каких-либо цифровых инструментов. Результаты показали, что у группы, использовавшей ИИ, снизилась мозговая активность и возникали трудности с воспроизведением собственных текстов. Это указывает на менее глубокую обработку информации. По словам ученых, активность мозга у этих участников не прекращалась, но была значительно ниже в зонах, связанных с творческим мышлением и анализом. В то же время студенты, писавшие без помощи технологий, демонстрировали гораздо более высокую когнитивную активность.

Подобные тенденции замечены и в других сферах. Исследования в области медицины показало, что после нескольких месяцев использования ИИ-инструментов для диагностики рака врачи стали хуже распознавать опухоли без его помощи. Команда также подчеркивает, что чрезмерная зависимость от ИИ может ослаблять креативность и самостоятельное мышление. Кроме того, работы студентов, выполненные с помощью ChatGPT, часто выглядели однотипно и, по словам преподавателей, были "лишены индивидуальности и эмоциональной глубины".

