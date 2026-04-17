Новая Версия Сайта
Наука и Хайтек

Ученые научились определять биологические часы человека по одному волосу

время публикации: 17 апреля 2026 г., 15:23 | последнее обновление: 17 апреля 2026 г., 08:26
Исследователи из клиники Charité разработали простой способ определения внутренних биологических ритмов человека с помощью анализа нескольких прядей волос. Такой тест позволяет выявить хронотип – индивидуальный суточный режим организма – и может стать основой для развития циркадной медицины, которая подбирает лечение с учетом естественных биологических часов. В работе, в которой приняли участие около 4000 человек, ученые обнаружили, что циркадные ритмы различаются у мужчин и женщин, а также в большей степени зависят от образа жизни, чем считалось ранее. Результаты были опубликованы в журнале PNAS.

Большинство людей замечают сбои внутренних часов только в ситуациях вроде смены часовых поясов или перехода на летнее время, когда появляется усталость и ощущение несоответствия между внутренним ритмом и внешним временем. Однако этот механизм влияет не только на сон, но и на гормональный фон, пищеварение, температуру тела и даже эффективность лекарств.

Циркадная медицина направлена на то, чтобы учитывать эти индивидуальные особенности при лечении и диагностике. Команда работает над развитием этой области, стремясь найти максимально простые способы измерения биоритмов. Разработанный ими метод основан на анализе клеток из волосяных фолликулов. В этих образцах измеряется активность 17 генов, связанных с "биологическими часами", а затем с помощью машинного обучения определяется текущая фаза суточного ритма человека. Для анализа достаточно одного небольшого образца.

Тест показал почти такую же точность, как и стандартные лабораторные методы, при этом оказался значительно проще в использовании. Результаты также подтвердили ранее известные закономерности. Например, с возрастом режим сна смещается: около 25 лет люди ложатся спать примерно на час позже, чем в возрасте 50+. У женщин наблюдается немного более ранний биоритм по сравнению с мужчинами, хотя разница составляет всего около шести минут.

Ученые подчеркивают, что на хронотип влияет совокупность факторов – генетика, возраст, пол и образ жизни. Интересно, что у работающих людей внутренние часы в среднем сдвигаются примерно на полчаса раньше, чем у тех, кто не работает.

