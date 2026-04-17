Шимпанзе ведут "гражданскую войну", в которой две группы совершают скоординированные нападения

В июне 2015 года приматолог Аарон Сандел наблюдал за небольшой группой шимпанзе Нгого в Национальный парк Кибале, когда заметил необычное поведение. При приближении других членов большой общины животные стали заметно тревожиться: они морщились, искали физический контакт друг с другом, словно готовились к встрече с чужаками, а не с хорошо знакомыми сородичами. Позже ученый отметил, что именно этот эпизод стал первым сигналом будущего затяжного и жестокого конфликта внутри некогда единой группы.

В исследовании, опубликованном в журнале Science, Сандел описывает, возможно, первый задокументированный случай "гражданской войны" среди диких шимпанзе. Хотя эти приматы давно известны агрессией по отношению к чужим группам, ситуация, когда одна община раскалывается и начинает воевать сама с собой, оказалась беспрецедентной и поразительно напоминающей человеческие конфликты. Опираясь на более чем 30 лет наблюдений за одной из самых крупных популяций шимпанзе, ученые проследили причины раскола. Несмотря на сплоченность группы в период с 1995 по 2015 год, со временем внутри нее произошли изменения, и к 2018 году сформировались две отдельные фракции – западная и центральная.

После окончательного разделения западная группа в течение следующих семи лет провела 24 организованных нападения на центральную, в результате которых погибли как минимум семь взрослых самцов и 17 детенышей. Исследователи полагают, что похожий раскол и внутренняя "война" могли происходить еще в 1970-х годах среди шимпанзе в Гомбе (Танзания). Однако в то время знания о поведении этих приматов были недостаточно развиты, чтобы в полной мере понять, насколько редким является насилие внутри одной группы.

В случае с популяцией Нгого, по мнению ученых, причиной разделения могла стать перестройка социальной иерархии, которая спровоцировала всплеск организованной агрессии. В день, когда Аарон Сандел зафиксировал необычное поведение в 2015 году, альфа-самец неожиданно издал звук подчинения в адрес другого самца. Кроме того, на структуру сообщества повлияла утрата нескольких ключевых взрослых особей в предшествующие годы.

Такие наблюдения вызывают тревогу с точки зрения охраны природы, ведь шимпанзе находятся под угрозой исчезновения. Авторы исследования отмечают, что, судя по генетическим данным, подобные "гражданские войны" происходят крайне редко – примерно раз в 500 лет. Тем не менее человеческая деятельность, нарушающая социальные связи, включая вырубку лесов, климатические изменения и распространение болезней, может увеличить вероятность подобных конфликтов.