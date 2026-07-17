Жившие 555 миллионов лет назад животные оказались древнейшими правшами

Палеонтологи выяснили, что сприггины – древние животные, обитавшие в океане около 555 миллионов лет назад, – предпочитали изгибать тело вправо. По мнению ученых, это древнейший известный пример латерализации, то есть склонности активнее использовать одну сторону тела.

Латерализация широко распространена среди современных животных. Например, большинство людей предпочитают писать и пользоваться различными предметами правой рукой, а некоторые животные при движении чаще поворачивают в определенную сторону. Теперь ученые обнаружили признаки подобного поведения у одних из древнейших известных животных.

Сприггины (Spriggina floundersi) жили в конце эдиакарского периода на территории современной Южной Австралии. Эти небольшие организмы длиной от трех до пяти сантиметров имели вытянутое сегментированное тело и внешне напоминали червей. Ученые давно предполагали, что сприггины могли активно передвигаться, однако убедительных доказательств этой гипотезы не было. Чтобы узнать больше об образе жизни древних животных, исследователи изучили 75 ископаемых отпечатков. Оказалось, что около 70 процентов изученных экземпляров были изогнуты. При этом среди окаменелостей вдвое чаще встречались образцы, изогнутые влево.

Однако ископаемые отпечатки представляют собой зеркальное отражение тел животных. Это означает, что при жизни сприггины, наоборот, примерно в два раза чаще изгибались вправо.

Исследователи также проверили, могли ли тела животных деформироваться под воздействием морских течений уже после смерти. Для этого они изучили расположение окаменелостей на двух крупных участках эдиакарских отложений.

Анализ показал, что направление изгибов сприггин не зависело от движения воды. Даже находившиеся рядом животные были расположены и изогнуты по-разному. Это позволило ученым предположить, что сприггины изгибали тела еще при жизни. По мнению исследователей, эти животные могли передвигаться по морскому дну с помощью волнообразных движений всего тела. Кроме того, некоторые окаменелости указывают на то, что сприггины были способны приподнимать переднюю часть тела.

Ученые также не обнаружили различий в размерах между прямыми и изогнутыми особями. Вероятно, сприггины могли активно двигаться на разных этапах своего развития.

При этом остается неизвестным, почему древние животные предпочитали изгибаться именно вправо. Исследователи считают, что такое поведение может указывать на наличие у сприггин относительно развитой нервной системы. Таким образом, сприггины стали древнейшими известными науке животными, у которых обнаружили склонность чаще использовать одну сторону тела. Ранее подобных признаков поведения у других представителей эдиакарской биоты ученые не находили.