Исследование показало, что у некоторых собак проявляются признаки зависимости

Исследования
Животные
время публикации: 17 октября 2025 г., 11:57 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 11:57
AP Photo/Amy Sancetta

Некоторые собаки настолько увлекаются своими игрушками, что проявляют признаки зависимости. Ученые отмечают, что, как и у людей с поведенческими зависимостями, у собак это поведение связано с повторением действий, приносящих удовольствие, несмотря на возможный вред.

В журнале Scientific Reports специалисты из Ветеринарной больницы Вены представили результаты исследования 105 собак – 56 самцов и 49 самок в возрасте от одного до десяти лет. Некоторые из них уже были известны своей чрезмерной увлеченностью игрушками. Владельцы вместе с питомцами выполняли серию заданий в специально оборудованной комнате. Собакам предлагали играть с игрушкой, оставляли их с ней наедине, бросали игрушку, прятали ее в коробке с угощением рядом или ставили на полку – вне досягаемости.

Ученые фиксировали поведение животных на видео и оценивали степень их реакции: как часто они прыгали, лаяли или скулили, когда не могли достать игрушку, пытались ли дотянуться до неё и отказывались ли от еды, если рядом была любимая игрушка. Выяснилось, что у 33 из 105 собак уровень игровой мотивации был значительно выше среднего, что указывает на выраженную склонность к зависимому поведению. Чаще всего такое поведение наблюдалось у терьеров и овчарок. Команда также проверила собак по четырем признакам, характерным для человеческих зависимостей, и обнаружила, что наиболее "одержимые" питомцы демонстрировали сильную тягу к игрушкам, низкий самоконтроль и воспринимали игрушку как особенно ценную. Владельцы таких собак также сообщали о похожих наблюдениях в анкетах.

По словам исследователей, эти результаты не доказывают, что у собак действительно бывают поведенческие зависимости, но у некоторых из них можно наблюдать черты, схожие с аддиктивным поведением у людей. Она подчеркнула, что чрезмерная любовь к мячикам и игрушкам не всегда означает настоящую зависимость.

