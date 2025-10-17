Дофамин играет ключевую роль в забывании

Ученые из Университета Флиндерса сделали открытие, способное изменить наше понимание механизмов памяти. Они выяснили, что забывание – это не просто ошибка мозга, а тщательно регулируемый процесс, в котором ключевую роль играет дофамин. Команда из Института медицинских исследований и здравоохранения Флиндерса продемонстрировала, что мозг активно стирает информацию с помощью того же химического вещества, которое участвует в обучении – дофамина. Хотя эти микроскопические организмы сильно отличаются от человека, их мозг использует схожие молекулярные механизмы, что делает их отличной моделью для изучения работы мозга, включая процессы памяти.

Ученые из Лаборатории неврологии червей FHMRI обучили червей ассоциировать определенный запах с пищей и затем проследили, как долго сохранялась эта связь в их памяти. Неожиданно оказалось, что черви, у которых не вырабатывался дофамин, помнили эту ассоциацию значительно дольше, чем обычные особи. Иными словами, при отсутствии дофамина процесс забывания у них происходил гораздо медленнее. Исследователи также выяснили, что два особых дофаминовых рецептора – DOP-2 и DOP-3, сходные с рецепторами, присутствующими у человека, – совместно регулируют процесс забывания. Когда эти рецепторы были отключены, черви удерживали воспоминания так же долго, как и особи с нехваткой дофамина.

Даже попытки восстановить уровень дофамина в отдельных клетках мозга не дали результата – оказалось, что для нормального протекания процесса забывания необходима скоординированная работа всей дофаминовой системы.

Ученые выяснили, что дофаминовые рецепторы у червей, схожие с человеческими, участвуют в регулировании процессов, связанных с забыванием. Исследователи использовали мозг червя, чтобы проследить химические изменения, лежащие в основе этого процесса, и надеются, что полученные данные можно будет применить к изучению гораздо более сложного человеческого мозга. Это открытие может помочь в изучении человеческой памяти, особенно с учетом того, что дофамин играет ключевую роль при таких заболеваниях, как болезнь Паркинсона, сопровождающихся нарушениями памяти и обучения.