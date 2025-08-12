Собаки помогают людям контролировать стресс даже лучше, чем считалось

Исследователи из Института взаимодействия человека и животных при Денверском университете изучили влияние питомцев-компаньонов на жизнь людей. За последние четыре десятилетия десятки исследований подтвердили, что общение с собаками помогает людям расслабиться. Это объясняет, почему все больше людей обращаются к собакам в качестве эмоциональной поддержки в повседневной жизни. Кроме того, установлено, что владельцы собак имеют на 24 % меньший риск смерти и в четыре раза больше шансов прожить хотя бы год после сердечного приступа. Недавнее исследование показало: воздействие собак на человека может быть куда более глубоким и сложным в биологическом плане, чем считалось ранее. И эта сложность может играть важную роль для здоровья человека.

После выработки надпочечниками кортизол попадает в слюну, что делает его удобным биомаркером для оценки реакции организма. Именно поэтому большинство исследований влияния собак на стресс сосредотачивались на измерении уровня кортизола в слюне. Так, ряд работ показал, что у людей, переживающих стрессовую ситуацию, концентрация кортизола оказывается ниже в присутствии собаки, чем когда они одни, и даже ниже, чем при нахождении рядом с другом.

Ученые пригласили около 40 владельцев собак пройти 15-минутный стандартный лабораторный стресс-тест. Он включал публичное выступление и устные математические вычисления перед группой людей, изображавших экспертов по поведению и сохранявших полное безразличие. Участников случайным образом распределили на две группы: одни пришли в лабораторию вместе со своими собаками, другие – без них. Исследователи брали образцы крови до теста, сразу после него и примерно через 45 минут, чтобы измерить уровень кортизола – маркера активности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси (HPA). В отличие от многих предыдущих работ, мы также определяли уровень фермента альфа-амилазы в этих же образцах крови как показатель активности симпато-адреналовой системы (SAM).

Как и предполагали на основании ранних исследований, у участников с собаками всплеск кортизола оказался значительно ниже. Но при этом у них наблюдался отчетливый подъем уровня альфа-амилазы, в то время как у людей без собак эта реакция почти отсутствовала. Хотя отсутствие такой реакции может показаться положительным признаком, на деле низкий уровень альфа-амилазы нередко указывает на нарушения в регуляции стресс-ответа. Подобное встречается у людей, находящихся в состоянии хронического или сильного стресса, а также при посттравматическом стрессовом расстройстве. В таких случаях длительное или интенсивное напряжение способно изменить работу нервной системы, ослабляя её реакцию на стрессовые стимулы.

У участников, пришедших с собаками, реакция оказалась более гармоничной: кортизол не показал резкого скачка, но при этом уровень альфа-амилазы все же повысился. Это свидетельствует о том, что они сохраняли внимание и активность в ходе теста, а затем смогли восстановиться до нормального состояния за 45 минут. Такое сочетание считается оптимальным для успешного преодоления стресса. Наши данные указывают, что собаки помогают своим владельцам оставаться в здоровых пределах стрессовой реакции.