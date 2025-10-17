Есть научное объяснение, почему некоторые песни застревают в голове

Более 90% людей сталкиваются с явлением навязчивых мелодий – когда песня застревает в голове. Ученые все лучше понимают, как возникает этот эффект, почему он появляется, что он рассказывает о работе мозга и как, при желании, можно от него избавиться.

Исследования, проведенные Университетом Нового Южного Уэльса в Сиднее показали, что повторяющиеся музыкальные отрывки воспроизводятся из одной и той же области памяти. Например, в песне "Gold" фраза "we"re goin" up, up, up" многократно повторяется, что делает ее особенно запоминающейся. Главная особенность таких мелодий – непрерывное повторение: короткий фрагмент звучит снова и снова без паузы, как припев популярных песен. Именно поэтому треки вроде "Baby Shark" или "Can"t Get You Out of My Head" Кайли Миноуг становятся вирусными – массовое прослушивание усиливает их узнаваемость и закрепляет в памяти.

Когда песня "застревает", мозг непрерывно воспроизводит знакомую музыкальную фразу. Это происходит потому, что музыкальная память устроена не линейно, как запись, а распределена по отдельным "карманам" узнаваемых звуков и мотивов. Повторное воздействие музыки соединяет эти "карманы" в единую ментальную сеть – своего рода набор инструкций: "начни с вступления, повтори куплет, перейди к припеву, сыграй его четыре раза, вернись обратно" и так далее. Именно эти внутренние "инструкции" и делают навязчивые мелодии столь устойчивыми в нашем сознании.

Появление навязчивой мелодии может быть вызвано разными причинами: недавно услышанной песней или ее частью, случайно замеченной фразой из текста, а иногда даже другой композицией с похожим звучанием. Роль играют и привычки, и окружающая среда. Например, если вы каждый день слушаете музыку по дороге на работу, мозг может "включить" знакомый мотив сам по себе – даже без наушников и плеера. За этим стоит более глубокий механизм. Навязчивые мелодии чаще возникают, когда активируется так называемая сеть пассивного режима – система участков мозга, связанная с мечтательностью и блужданием мыслей. Именно в такие моменты в сознании легко всплывают повторяющиеся мотивы и образы.

Если представить мозг как семью, то эта сеть похожа на взбалмошного родственника, который зацикливается на одной любимой песне и слушает ее без конца. Зоны мозга, отвечающие за внимание и контроль – те, что обычно "следят", сколько раз повторить куплет и когда перейти к следующей части, – не имеют доступа к этой сети. Поэтому, когда песня содержит много повторов, она становится для мозга своеобразной ловушкой: внутренние "инструкции" звучат как "достиг конца – начни снова", и вместо целого произведения остается один бесконечно прокручивающийся отрывок.