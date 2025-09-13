Чем старше мы становимся, тем меньше у нас любимых песен

Музыка остается важным элементом нашей идентичности, но наши предпочтения меняются с возрастом. Хотя это может показаться очевидным, теперь впервые есть научные доказательства, подтверждающие, как со временем трансформируются музыкальные привычки.

Международное исследование, проведенное учеными из Гетеборгского и Йенчепингского университетов, а также Приморского университета, показало: молодые люди слушают широкий спектр современной поп-музыки и следят за актуальными трендами. В переходный период от подросткового к взрослому возрасту их музыкальный круг расширяется – появляются новые исполнители и жанры, а вкусы становятся более разнообразными. С возрастом же диапазон предпочтений сужается, и выбор музыки все чаще определяется личным опытом и устоявшимися предпочтениями.

Ученые проанализировали данные сервиса Last.fm, где пользователи фиксируют свои музыкальные привычки с таких платформ, как Spotify. Это позволяет создавать персональные музыкальные профили и отслеживать, что и как люди слушают. Поскольку при регистрации на Last.fm можно указывать свой возраст, исследователи смогли сопоставить музыкальные предпочтения с возрастными группами. Работа основана на данных, собранных за 15 лет, охватывающих более 40 000 пользователей. В общей сложности анализ включал свыше 542 миллионов прослушиваний более чем 1 миллиона разных композиций.

Музыкальные предпочтения продолжают меняться на протяжении всей жизни. В среднем возрасте и старше на первый план выходит ностальгия: песни из юности становятся своего рода "саундтреком жизни". У людей старшего возраста наблюдается двойная тенденция – они продолжают открывать для себя новую музыку, но при этом регулярно возвращаются к композициям, которые слушали раньше. С возрастом музыкальный вкус становится более индивидуальным. Подростки часто делятся любимыми песнями с друзьями, а во взрослом возрасте общие предпочтения встречаются реже. Например, один сосед может увлекаться дэт-металом, а вы наслаждаетесь Genesis или регги.