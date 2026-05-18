Израильский стартап разработал инструмент безопасного веб-серфинга для ИИ-агентов

Израильский стартап LayerX разработал платформу управления ИИ-агентами и защиты браузеров. Американская компания Akamai Technologies покупает стартап за $205 миллионов.

В эпоху стремительного внедрения искусственного интеллекта традиционные средства кибербезопасности оказались бессильны перед новыми угрозами. Компании не всегда видят, как именно сотрудники взаимодействуют с ИИ-платформами и какую конфиденциальную информацию передают в большие языковые модели.

Стартап LayerX предложил решение этой проблемы. Компания создала специальный слой контроля, который управляет безопасностью непосредственно в момент использования веб-ресурсов и нейросетей.

Главная технологическая ценность разработки заключается в ее универсальности и ориентации на будущее. В отличие от конкурентов, обычно предлагающих организациям переходить на специализированные проприетарные веб-обозреватели, решение LayerX бесшовно интегрируется в популярные браузеры, не нарушая привычный рабочий процесс.

Платформа изначально спроектирована с прицелом на защиту не только пользователей-людей, но и нового поколения автономных ИИ-агентов. Технология обеспечивает сотрудникам служб безопасности полную видимость и контроль над веб-контентом, поисковыми запросами, загрузками файлов и взаимодействием с облачными приложениями в режиме реального времени.

"Защита не только человека, но и ИИ-агента уже стала одной из определяющих задач корпоративной безопасности", – отметил сооснователь и CEO стартапа Ор Эшед. Он подчеркнул, что объединение технологий Akamai Technologies и LayerX позволит компаниям по всему миру безопасно внедрять ИИ.

Стартап к моменту поглощения привлек $45 миллионов, сообщает экономическое издание Globes. Команда LayerX присоединится к Akamai Technologies. Сумма сделки составляет $205 миллионов.