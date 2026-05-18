ЦАХАЛ в насмешку над участниками флотилии блокировал ее связь песней "Ой, я сделала это снова"

Активисты перехваченной израильскими военно-морскими силами флотилии "Сумуд" сообщили, что, по меньшей мере в одном случае, ЦАХАЛ использовал для блокировки их средств связи песню Бритни Спирс Oops I did it again.

Выбор песни, название которой переводится как "Ой, я снова это сделала", явно высмеивает прохамасовских активистов, которых раз за разом перехватывают на пути в сектор Газы.

На опубликованном в социальных сетях видео активист заявляет: "Они блокируют нам связь с помощью песен, чтобы мы не смогли передать сигнал бедствия. Они атакуют гуманитарную флотилию, это нарушение международного права и военное преступление. Мы гражданские. Они блокируют связь. Свобода Палестине!"

Ранее министерство иностранных дел Израиля сообщило, что на задержанных судах "Флотилии Сумуда" "пока не найдено никакой гуманитарной помощи".

Этот пост в социальной сети Х проиллюстрирован видео с борта израильского судна, на которое перемещают израильские военные задержанных активистов "флотилии". На этом видео запечатлены десятки людей, которые обнимаются при встрече.