Пожар в Швейцарии: мэр Кран-Монтаны сообщил, что бар не проверяли с 2019 года

Мэр Кран-Монтаны Николя Феро признал, что в баре Le Constellation, в котором в новогоднюю ночь произошел пожар, унесший жизни 40 человек, последняя проверка безопасности была проведена в 2019 году – вопреки инструкциям, требующим делать это ежегодно.

"В 2020-2025 годах проверки не проводились. Мы очень об этом сожалеем", – сказал он, подчеркнув, что установлением ответственных занимается полиция. Он обещал, что мэрия окажет расследованию любую помощь, назвав это долгом перед жертвами и их близкими.

Градоначальник отметил: акустическая пена на момент последней проверки считалась приемлемым материалом, а размеры бара не требовали установления в нем пожарных детекторов. После пожара было запрещено использование в барах бенгальских огней, которые, как предполагается, стали причиной трагедии.

С заявлением выступили и администраторы бара – супружеская пара Жак и Джессика Моретти, граждане Франции. Они подозреваются в непредумышленном убийстве, причинении телесных повреждений по неосторожности и поджоге по неосторожности.

"Мы потрясены и преисполнены скорби и не намерены уклонятся от ответственности. Трагедия, произошедшая в Le Constellation, неописуема. Мы полностью сотрудничаем со следствием", – сообщили они.

Напомним, что среди погибших 21 швейцарец, девять граждан Франции, шесть итальянцев, а также граждане Бельгии, Португалии, Румынии и Турции. Погибли еврейские сестры из Швейцарии – 15-летняя Алисия и 14-летняя Диана Гунст, а также 15-летняя Шарлот Нидхэм, у которой, помимо французского, есть и израильское гражданство.

116 человек пострадали. В их числе 68 швейцарцев, 21 гражданин Франции, десять итальянцев, четыре серба, два поляка, граждане Бельгии, Португалии, Чехии, Австралии, Боснии-Герцеговины, Демократической республики Конго. Полиция не публикует их имена, уважая право на частную жизнь.