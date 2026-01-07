"Реал" победил во Франции. Результаты матчей Евролиги
Состоялись матчи двадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Панатинаикос" проиграл "Милану" 74:87.
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 88:80
"Фенербахче" одержал четвертую победу подряд и поднялся на третье место.
Вторую половину матча хозяева выиграли 52:40.
Монако (Франция) - Партизан (Белград, Сербия) 101:84
Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Валенсия (Испания) 89:106
Первую четверть испанцы выиграли 34:20. "Валенсия" одержала 14-ю победу и лидирует (вместе с "Апоэлем").
Защитник "Валенсии" Хуан Монтеро набрал 25 очков, сделал 4 передачи и 4 перехвата.
АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Реал (Мадрид, Испания) 69:80
Последнюю четверть гости выиграли 24:8.
Панатинаикос (Афины, Греция) - Милан (Италия) 74:87
Вторую половину матча гости выиграли 49:31.
"Панатинаикос" потерпел второе поражение подряд.
Виртус (Болонья, Италия) - Жальгирис (Каунас, Литва) 83:79