Спорт

"Реал" победил во Франции. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 07 января 2026 г., 10:30 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 10:36
"Реал" победил во Франции. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Mitch Alcala

Состоялись матчи двадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Панатинаикос" проиграл "Милану" 74:87.

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 88:80

"Фенербахче" одержал четвертую победу подряд и поднялся на третье место.

Вторую половину матча хозяева выиграли 52:40.

Монако (Франция) - Партизан (Белград, Сербия) 101:84

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Валенсия (Испания) 89:106

Первую четверть испанцы выиграли 34:20. "Валенсия" одержала 14-ю победу и лидирует (вместе с "Апоэлем").

Защитник "Валенсии" Хуан Монтеро набрал 25 очков, сделал 4 передачи и 4 перехвата.

АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Реал (Мадрид, Испания) 69:80

Последнюю четверть гости выиграли 24:8.

Панатинаикос (Афины, Греция) - Милан (Италия) 74:87

Вторую половину матча гости выиграли 49:31.

"Панатинаикос" потерпел второе поражение подряд.

Виртус (Болонья, Италия) - Жальгирис (Каунас, Литва) 83:79

Спорт
