Генеральный прокурор Техаса опубликовал заключение против американских сторонников ХАМАСа

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон представил письменное заявление в поддержку жертв террористической деятельности ХАМАСа. Оно направлено против действующих в США организаций, подозреваемых в поддержке этой террористической группировки.

Заявление поддерживает тех, кто пережил нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года, членов семей погибших, пострадавших мирных жителей, а также тех, кто в результате действий группировки был вынужден покинуть свои дома.

Как отмечается, это инициатива нескольких штатов, которая призвана обеспечить, чтобы американское контртеррористическое законодательство было применено в отношении тех, кто разделяет идеологию ХАМАСа и оказывает ему материальную или организационную поддержку.

В частности, речь идет о группах "Американские мусульмане за Палестину" и "Национальная студенческая организация за справедливость в Палестине". 8 октября 2023 года они объявили, что являются частью объединенной интифады под единым командованием ХАМАСа. Прокурор заявляет, что это дает пострадавшим основания, чтобы требовать от групп компенсации, согласно законам США.

"Радикальные исламистские группировки, такие как ХАМАС, должны быть ликвидированы – это касается и поддерживающих их американских организаций. Терроризм полагается на сложную сеть поддержки и посредников, и те, кто осознанно предоставляет эту поддержку, должны ответить перед законом", – отмечается в заявлении Пакстона.