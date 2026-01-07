Пособия для учеников йешив резко сократятся до утверждения госбюджета

Поскольку государственный бюджет на 2026 год еще не утвержден, правительство Израиля автоматически продолжает работать на основании бюджета-продолжения 2025 года из расчета 1/12 бюджета в месяц.

Согласно положениям по работе с бюджетом-продолжением, сначала государство оплачивает расходы по "жестким" обязательствам – зарплаты, контракты, выплаты по долгам, а затем оставшаяся сумма распределяется на "гибкие" выплаты, такие как коалиционные обязательства. Поскольку выплаты пособий ученикам йешив и колелей попадают во вторую категорию, размер пособия за январь резко снизится до 280 шекелей в месяц для ученика йешивы и до 504 шекелей в месяц для ученика колеля.

Если закон о государственном бюджете не будет утвержден до конца марта, и будут объявлены выборы в Кнессет, размер пособий еще уменьшится.

Данная ситуация вынуждает ультраортодоксальные партии поддержать утверждение госбюджета вне зависимости от продвижения закона о призыве.