В Пекине прошел полумарафон с участием человекоподобных роботов

В воскресенье, 19 апреля, на окраине Пекина состоялся полумарафон, в котором наряду с людьми участвовали человекоподобные роботы. Соревнования прошли в пекинской экономико-технологической зоне E-Town и стали второй подобной акцией в Китае.

По данным Reuters, в забеге на дистанции 21 километр участвовали более 100 команд роботов, причем некоторые из них бежали автономно, а другие управлялись дистанционно.

AP пишет, что победителем среди автономных роботов стал гуманоид Lightning, разработанный компанией Honor: он преодолел дистанцию за 50 минут 26 секунд. При этом дистанционно управляемый робот показал еще более быстрое время, но победа была присуждена автономной машине в соответствии с регламентом соревнований.

Нынешний забег стал демонстрацией заметного прогресса китайской робототехники. Если во время прошлогоднего старта многие роботы не смогли даже нормально пройти трассу, то на этот раз значительная часть участников успешно завершила дистанцию, хотя без инцидентов не обошлось: некоторые машины спотыкались, падали или сходили с дистанции.

Власти Китая рассматривают индустрию гуманоидных роботов как одно из приоритетных направлений технологического развития. Проведение такого полумарафона стало еще одной публичной демонстрацией амбиций Пекина в области робототехники и искусственного интеллекта.