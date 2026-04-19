Люди, с которыми вы живете, меняют состав вашей кишечной микрофлоры

Согласно новым данным Университета Восточной Англии, совместное проживание с другими людьми может незаметно влиять на состав кишечной микрофлоры. Исследование, проведенное на птицах, живущих на небольших островах, показало, что особи чаще всего разделяют между собой часть микробиоты кишечника с теми, с кем они регулярно контактируют. Ученые считают, что похожий процесс, вероятно, характерен и для людей.

Основой исследования стала сейшельская камышовка (Acrocephalus sechellensis) – небольшая певчая птица, обитающая на острове Кузен на Сейшельских островах. Ученые анализировали микробиом кишечника этих птиц, изучая сообщества бактерий в их пищеварительной системе. В рамках работы исследователи собирали образцы птичьего помета на протяжении нескольких лет. В исследование вошли сотни проб от птиц с разными социальными ролями – пар, помощников в гнездах и особей, не участвующих в совместной заботе о потомстве, как внутри одной группы, так и между разными группами.

Такой подход позволил сравнить микрофлору птиц, которые тесно взаимодействуют в гнезде, с теми, кто почти не контактирует. Ученые также изучали анаэробные бактерии – микроорганизмы, которые живут и размножаются в условиях отсутствия кислорода. Это дало возможность лучше понять, как именно социальные связи влияют на передачу микробов. Остров Кузен оказался идеальной природной лабораторией для подобных наблюдений. По словам ученых, остров изолирован, и птицы не покидают его, поэтому каждую особь можно отслеживать на протяжении всей жизни. Каждой птице присваивали цветные кольца, что позволяло фиксировать их поведение, здоровье и родственные связи в долгосрочной перспективе. По сути, это создавало почти лабораторные условия, но в естественной среде.

Результаты показали четкую закономерность: чем больше птицы контактировали друг с другом, тем более похожим становился их кишечный микробиом, особенно в отношении анаэробных бактерий. Особи, которые проводили много времени вместе в гнезде, делились наибольшим количеством таких микроорганизмов, передающихся только при тесном контакте. Поскольку эти бактерии не способны долго выживать вне организма, они практически не распространяются через окружающую среду, а передаются именно при близком взаимодействии между особями.