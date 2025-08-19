Первый в Израиле суперкомпьютер для ИИ стоимостью миллиард шекелей начинает работу

Компания SDS (Shonfeld Data Services) запустит в сентябре новый суперкомпьютер, который станет мощнейшим в Израиле и одним из мощнейших в мире. Инвестиции в проект SDS-AI составили миллиард шекелей.

Система SDS-AI строится на базе новейших процессоров NVIDIA Blackwell B200, что принципиально отличает ее от существующего израильского суперкомпьютера Israel-1, использующего предыдущее поколение процессоров Hopper H100. SDS-AI включает 2032 процессора нового поколения. Благодаря более высокой скорости обработки и значительно большему количеству процессоров, ожидается, что производительность SDS-AI будет в 6,5-6,8 раз выше, чем Israel-1, сообщает "Калькалист".

Главное отличие нового суперкомпьютера заключается в его открытости для широкого круга пользователей. Если Israel-1 предназначался в первую очередь для внутренних нужд NVIDIA и избранных партнеров, то SDS-AI создавался для всей израильской экосистемы. Суперкомпьютер будет доступен израильским стартапам и академическим исследователям, впервые предоставив предпринимателям и ученым возможность использовать высокоуровневые вычислительные ресурсы внутри страны.

До сих пор израильские компании и ученые, работающие над ИИ-проектами, полагались на зарубежные суперкомпьютеры, часто сталкиваясь с трудностями для получения достаточного вычислительного времени. Запуск SDS-AI должен обеспечить лучший доступ к передовой инфраструктуре искусственного интеллекта, укрепить инновации и помочь вернуть израильских исследователей, работающих за рубежом. Компания уже планирует расширение системы тысячами дополнительных процессоров в 2026 году.