Япония возвращает Китаю последних двух панд на фоне напряженных отношений

25 января тысячи посетителей в токийском зоопарке прощались с животными перед их возвращением в Китай, запланированным на конец месяца. На фоне напряженных отношений между странами появление новых панд в стране в ближайшее время выглядит маловероятным. Их отъезд станет историческим моментом: Япония впервые с 1972 года останется без черно-белых медведей. Тогда Пекин передал Токио панд Кан Кана и Лань Лань в знак восстановления дипломатических связей между двумя государствами.

Чтобы попрощаться с четырехлетними близнецами, тысячи людей подали заявки на билеты, которые разыгрывались в лотерее. Тем, кому повезло, выделяли всего по одной минуте на встречу с животными. Однако и те, кто не смог попасть внутрь, приходили к зоопарку, чтобы выразить свою любовь и уважение издалека.

54-летняя Мачико Сэки, работающая в финансовой сфере и давно посещающая зоопарк, рассказала агентству Reuters, что панды "дали ей энергию, силу и ощущение исцеления", поэтому она хотела лично прийти и поблагодарить их. По оценке профессора экономики Университета Кансай Кацухиро Миямото, отсутствие панд может привести к ежегодным потерям для зоопарка и связанных с ним сфер в размере около 20 миллиардов иен (примерно 128 миллионов долларов).

Китай давно использует панд как символ дружбы и часто отправляет их в другие страны в качестве жеста доброй воли. Однако с 1984 года подход изменился: животные и все их детеныши юридически остаются собственностью Китая и передаются другим государствам не в дар, а на условиях аренды. Панды Сяо Сяо и его сестра Лэй Лэй появились на свет в зоопарке Уэно в 2021 году. Передача Японии двух панд в 1972 году дала старт так называемому "панда-буму", который продолжается и сегодня: потомки первой пары нередко становились настоящими национальными любимцами.

В то же время в последние месяцы отношения между Китаем и Японией заметно обострились. Поводом, в частности, стало заявление премьер-министра Японии Санаэ Такаити в ноябре о том, что возможная военная акция Китая против Тайваня – самоуправляемого демократического острова, который Пекин считает своей территорией, – может вызвать ответные действия со стороны Японии. Эти слова вызвали резкую реакцию в Пекине. Хотя возвращение панд в Китай планировалось заранее, сейчас этот шаг все чаще воспринимается как символ охлаждения двусторонних отношений, которые и в прошлом нередко были непростыми.