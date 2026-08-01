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Наука и Хайтек

На окраине галактики обнаружена сверхмассивная черная дыра

Астрономия
время публикации: 01 августа 2026 г., 07:46 | последнее обновление: 01 августа 2026 г., 07:49
На окраине галактики обнаружена сверхмассивная черная дыра
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На окраине галактики обнаружена сверхмассивная черная дыра
Wikipedia.org. NASA's Scientific Visualization Studio - KBR Wyle Services, LLC/Scott Wiessinger, University of Maryland College Park/Barb Mattson, University of Maryland College Park/Francis Reddy, University of Maryland College Park/Jeanette Kazmierczak

Астрономы обнаружили сверхмассивную черную дыру, расположенную более чем в 30 тысячах световых лет от центра своей галактики, сообщает NASA. Ранее неактивный объект удалось зарегистрировать после того, как приблизившаяся звезда была разрушена его гравитацией.

Вспышка была впервые замечена в ноябре 2025 года обсерваторией Zwicky Transient Facility, после чего ее изучили с помощью космического телескопа Swift и других инструментов. В ультрафиолетовом диапазоне источник на несколько месяцев стал ярче всей галактики. Масса черной дыры оценивается примерно в миллион масс Солнца, а расстояние до нее – в 750 миллионов световых лет.

Объект мог быть выброшен из центра галактики после слияния нескольких черных дыр или находиться в остатке поглощенной карликовой галактики. NASA называет его одним из немногих подтвержденных случаев разрушения звезды черной дырой за пределами галактического ядра.

Наука и Хайтек
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