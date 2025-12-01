Израильские психологи нашли способ снизить ПТСР у военных с помощью компьютерной тренировки

Ученые из Тель-Авивского университета совместно с медицинским корпусом ЦАХАЛа и минобороны США показали, что компьютерная тренировка внимания резко уменьшает вероятность ПТСР у военных.

Исследование охватило более 500 солдат пехотной бригады ЦАХАЛа в 2022-2023 годах. Результаты опубликованы в American Journal of Psychiatry. Они подтверждают данные эксперимента 2012 года.

Метод основан на парадоксальном наблюдении: избегание угрожающих стимулов, хотя и дает краткосрочное облегчение, связано с повышенным риском ПТСР в долгосрочной перспективе. Компьютерная тренировка учит солдат направлять внимание именно на потенциальные угрозы, а не отводить от них взгляд. Это создает адаптивную форму бдительности, необходимую для выживания в боевых условиях.

В компьютерной задаче солдатам показывали пары лиц – нейтральное и угрожающее. После исчезновения лиц на экране появлялась стрелка-мишень, и нужно было быстро указать ее направление. Причем мишень всегда появлялась на месте угрожающего лица. Выполняя задачу, солдаты неосознанно учатся предсказывать, где появится мишень, и смещают внимание к угрозе. Каждый сеанс длится около семи минут, всего требуется четыре сеанса.

В новом эксперименте треть солдат получила проверенную тренировку, треть – модифицированный вариант с технологией отслеживания взгляда, треть – плацебо. Ученые проверили солдат после ротации в Иудее и Самарии в 2022-2023 годах. Клинически значимые посттравматические симптомы выявили у 5,3% военных контрольной группы, 2,7% – у группы, прошедший модифицированный вариант, и всего 0,9% – у группы с исходным протоколом. Хотя модифицированный вариант сработал хуже, чем проверенный, главное предположение психологов подтвердилось: изменение паттернов внимания, достигнутое тренировкой, устойчиво коррелировало со снижением симптомов ПТСР.

Исследователи разработали мобильное приложение для тренировки внимания, которое может использоваться среди военнослужащих на учебных базах.