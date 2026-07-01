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Наука и Хайтек

Клетки человека могут работать, как биокомпьютеры, и сами принимать решение о защите организма

Исследования
Микробиология
Израильские ученые
время публикации: 01 июля 2026 г., 16:33 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 15:36
Клетки человека могут работать, как биокомпьютеры, и сами принимать решение о защите организма
Изображение: ChatGPT

Ученые из Еврейского университета Иерусалима разработали способ программирования человеческих клеток для выполнения сложных вычислений.

Исследователи создали биологические процессоры внутри живых клеток, способные параллельно обрабатывать несколько сигналов и самостоятельно принимать решения по аналогии с компьютерными чипами. Ученые использовали природный процесс сплайсинга – механизма созревания матричной РНК, при котором из нее удаляются лишние части и склеиваются нужные.

Благодаря использованию природного процесса биологические вычисления требуют гораздо меньшего количества промежуточных этапов и генетических строительных блоков. В качестве демонстрации ученые успешно воссоздали в клетках аналоги важнейших компьютерных компонентов, включая трехбитный сумматор для двоичной математики и мультиплексор для выбора сигналов. В систему также встроили функцию безопасности: при обнаружении системной перегрузки или ошибки клетка подает предупреждающий световой сигнал с помощью флуоресцентных белков. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Главная цель этой технологии – создание умных терапевтических клеток для медицины будущего. Запрограммированная клетка сможет одновременно сканировать организм на множество маркеров заболеваний и активировать лечение исключительно при обнаружении строго заданной комбинации симптомов. Это позволит уничтожать очаги болезней, например опухоли, при первых же симптомах без вреда для здоровых тканей. В рамках экспериментов авторы уже запрограммировали клетки на выработку иммунного белка интерлейкин-15 для борьбы с раком.

Соавтор исследования доктор Лиор Нисим отмечает: "Наш подход делает возможным создание продвинутых биологических программ, защищающих организм".

Наука и Хайтек
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